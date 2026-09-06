Paura a Uri, auto travolge due clienti al tavolino di un bar (uno in sedia a rotelle): feriti gravementeSul posto l’elisoccorso, al volante della Jeep un uomo di 75 anni: avrebbe avuto un malore. Tutti e tre sono in codice rosso
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Paura a Uri.
Un uomo di 75 anni, alla guida di una Jeep, ha investito due persone sedute ai tavolini di un bar.
È successo alle 19 nel centro del paese, in via Sassari, e all'origine dell'incidente ci sarebbe un malore avuto dal conducente.
L'auto è piombata su alcuni avventori urtando due di loro, tra cui una persona in sedia a rotelle. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il 118, che hanno trasportato con l'elisoccorso, in codice rosso, le tre persone all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari.