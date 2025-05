C'è tempo fino al 16 maggio per aderire all'avviso pubblico della Regione Sardegna per una nuova sessione di certificazione della conoscenza del catalano di Alghero - Livello C1.

Dopo la prima sessione del settembre 2022, il Comune di Alghero partecipa alla seconda fase delle certificazioni insieme alla Regione e all’Università di Sassari. «L’amministrazione vuole attuare il sistema di certificazione dell’algherese ritenendo l’occasione di forte valore per chiunque voglia dotarsi del titolo linguistico, sia insegnante che operatore culturale, poiché costituisce requisito, tra l’altro, per poter insegnare in qualità di docenti esterni qualificati ai sensi della LR 22/2018», spiegano dagli uffici comunali. Una opportunità, dunque, per la diffusione della lingua, soprattutto nelle scuole.

«Il catalano di Alghero, che ha un suo standard linguistico di riferimento, “Català de l'Alguer: un model d'àmbit restringit”» spiega l’assessore alle Politiche Linguistiche Francesco Marinaro, «rappresenta una risorsa in grado di valorizzare il sentimento identitario della città ma soprattutto deve essere un elemento forte di promozione culturale e sociale. L’opportunità offerta dalla Regione e dell’Università di Sassari è quindi da sfruttare per tutti coloro che intendono contribuire alla promozione e all’insegnamento della variante algherese del catalano».

L’Università degli Studi di Sassari ha indicato i dettagli relativi allo svolgimento della prova della certificazione fissando la data delle prove scritte per il 10 giugno a Sassari, al Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali dell’Università degli Studi di Sassari, e delle prove orali per il giorno 11 giugno 2025 nei locali di UniSS che verranno comunicati prima delle prove scritte. La domanda di partecipazione, dovrà essere inviata perentoriamente entro il 16 maggio.

