Hub4Fin è un percorso strategico per l'innovazione dedicato alle imprese della Sardegna, che vedono l'innovazione e i suoi percorsi come un fattore necessario, un elemento determinante per la loro crescita. I contenuti e le linee strategiche del progetto saranno illustrati il 3 febbraio alle 10.30 a Olbia nella sede della Camera di Commercio in via Capoverde e alle 16 a Sassari, in via Roma.

Il progetto sperimentale, un unicum in ambito nazionale, è dedicato alle piccole imprese e alle start up, e vede la collaborazione di un'Isola intera con tutte le Camere di Commercio coinvolte, le Università di Sassari e Cagliari, insieme al Banco di Sardegna.

«È determinante in questo momento comprendere e adeguarsi ai cambiamenti», evidenzia Stefano Visconti, presidente della Camera di Commercio di Sassari, capofila del progetto. «Hub4Fin in questo senso non si concretizza soltanto come uno strumento pratico dedicato alle nostre aziende, ma è anche la rappresentazione di una visione strategica per tutto il nostro territorio. Siamo di fronte a un’evoluzione continua, veloce e pressante che determinerà il futuro delle imprese e dei contesti nei quali si fa impresa. Questo progetto evidenzia l'importanza di gestire all'interno della propria azienda un nuovo approccio strategico».

Le imprese avranno a disposizione nuovi strumenti di finanza alternativa con cui potranno finanziare i loro progetti. Il percorso di Hub4Fin consentirà di avere accesso a una forma più adeguata secondo i consigli degli esperti che collaboreranno con l'impresa. Si tratta di una fase importante considerata la pluralità di strumenti di cui potranno disporre le imprese: minbond, crowfunding, private equity, venture capital, quotazioni in borsa, direct lending, invoice trading.

«Si tratta di un'occasione unica per le imprese della Sardegna», sottolinea Pietro Alù del Consorzio Innexta di Milano, partner nelle azioni operative insieme a SiCamera. «Siamo convinti che ne coglieranno lo spirito. In un momento come questo, nel quale gli imprenditori devono fare scelte di prospettiva, avere a disposizione uno strumento come questo è davvero importante. Poter disporre a costo zero consulenti, elaborare piani di sviluppo che consentano di pianificare scenari futuri, riveste un'enorme rilevanza nella vita aziendale».

In sintesi, i punti di forza possono essere riassunti in tre aree: l’innovazione, momento nel quale si individuano i progetti di adeguamento e i percorsi che si intendo seguire; le competenze di professionisti e la formazione in azienda che si svilupperà durante tutto il percorso e che contribuirà ad accrescere il know-how aziendale; l’individuazione strategica per l’accesso a fonti di finanziamento che siano in grado di sostenere economicamente i percorsi di innovazione definiti in sede progettuale.

La Camera di Commercio di Sassari è capofila dello “Spoke 4 - Finanza e Credito per la transizione digitale della società”. L’ecosistema dell’Innovazione “e.INS - Ecosystem of Innovation for Next generation Sardinia” è il programma globale per supportare i processi di innovazione e promuoverne la diffusione, facilitare il trasferimento di tecnologie al sistema produttivo, coinvolgere le comunità locali nelle sfide legate a un’innovazione sostenibile e guidare il territorio verso un’economia realmente basata sulla conoscenza del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU.

© Riproduzione riservata