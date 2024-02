La festa religiosa ha la precedenza su quella civile, anche perché legata strettamente al calendario. E così per evitare la concomitanza con la festa dei Martiri Turritani, il Comune di Sassari ha deciso di anticipare la Cavalcata Sarda 2024: non la penultima domenica di maggio, il 19, ma la seconda domenica, il 12 maggio. La decisione è stata presa in accordo con l’Amministrazione comunale di Porto Torres, in un’ottica di collaborazione e visione globale e unitaria di tutto il territorio.

Il sindaco Nanni Campus spiega: «Abbiamo ritenuto fosse la scelta giusta per venire incontro alle attività economiche che lavorano soprattutto durante queste occasioni, come le tradizionali bancarelle che tanto animano quei giorni; ma anche gli esercenti, ristoratori, e altri commercianti ne gioveranno sicuramente. I tour operator, così come i singoli turisti e appassionati, potranno da subito programmare gli spostamenti per assistere a entrambe le feste. I gruppi folk potranno partecipare ai vari eventi, compresi quelli che si svolgono nelle giornate che anticipano e seguono le feste principali, senza essere obbligati a scegliere tra le iniziative di Sassari e di Porto Torres».

Nei prossimi giorni, subito dopo il passaggio in Giunta, sarà pubblicato sul sito del Comune la manifestazione d’interesse rivolta ai gruppi e associazioni.

