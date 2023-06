Grande partecipazione di folla alla 72esima Cavalcata Sarda, la Festa della Bellezza, purtroppo interrotta a causa della pioggia.

Lo stop dopo la consueta sfilata, partita alle 9, da corso Cossiga passando per via Brigata Sassari fino a piazza d'Italia, davanti al palco delle autorità, oltre 60 gruppi da tutta la Sardegna, 120 donne in abito tradizionale, 18 gruppi di amazzoni e cavalieri.

Presenti gli assessori regionali alla Sanità Carlo Doria e ai Trasporti Antonio Moro.

