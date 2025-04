Sono finalmente partiti i lavori per il rifacimento del ponticello pedonale del porto turistico di Castelsardo, sul canale di collegamento con il rio Frigiano.

Il progetto definitivo-esecutivo era stato modificato e integrato dai tecnici comunali nel 2023 e approvato dalla Regione nel dicembre dello stesso anno. Un iter lungo che sembra quindi vedere finalmente la luce per rimettere a nuovo il ponte realizzato nel 2007 e chiuso al transito, con una disposizione dell'allora sindaco Franco Cuccureddu, nel 2018. Già in quell'anno il ponte si presentava danneggiato, con evidenti situazioni pericolo, e le conseguenti "prove sperimentali", effettuate sul ponticello, hanno evidenziato gravi problemi di degrado, soprattutto in corrispondenza delle porzioni superiori delle travi principali, alcune divelte altre da sostituire. Un complesso problema strutturale che ha fatto decidere per la sostituzione dell'intera struttura.

L’intervento complessivo è di circa 330mila euro. A distanza di tanti anni l’avvio dei lavori.

