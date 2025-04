Castelsardo si prepara ad accogliere turisti e visitatori per uno degli eventi più attesi della primavera: Pasquetta in Musica. Dalle vie del suggestivo borgo medievale fino alla grande piazza centrale, la città si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto.

Il clou della giornata sarà il concerto serale con protagonista Nina Zilli, artista poliedrica e voce inconfondibile della musica italiana.

Giunta alla sua 22ª edizione, la manifestazione rappresenta un punto di riferimento nel panorama regionale e nazionale, offrendo emozioni uniche tra cultura, tradizione e spettacolo.

La giornata inizierà alle 11.30 in piazza della Misericordia con le note coinvolgenti della Ziganoff Jazzmer Band, guidata dal rinomato Renato Morelli. A seguire, sullo stesso palco si esibiranno l’Italian Trio e il Duo Linfa , regalando un pomeriggio all’insegna della buona musica. Le strade del borgo saranno animate dall’energia travolgente della Mogoro Marching Band, che accompagnerà anche il tradizionale Pic-nic Musicale, un’esperienza unica da vivere sui prati affacciati sul mare, circondati dalle antiche mura e dagli affascinanti scorci del borgo. Suoneranno per i convenuti anche I famiglia Tamurita e per i più piccoli le fantasiose performance dei Tricirco. Passeggiando tra i vicoli di Castelsardo, sarà possibile visitare il maestoso Castello dei Doria, che ospita il famoso Museo dell’Intreccio del Mediterraneo e offre viste spettacolari sul Golfo dell’Asinara.

Da non perdere anche le chiese storiche di Santa Maria e Sant’Antonio Abate, custodi di opere del celebre Maestro di Castelsardo. Ma il borgo turistico è anche sinonimo di eccellenza gastronomica e artigianato artistico. I ristoranti e le trattorie del centro sapranno deliziarvi con piatti tipici, mentre le botteghe artigiane vi mostreranno l’arte secolare della creazione di cestini e nasse da pesca.

L’evento è reso possibile grazie all’impegno dell’amministrazione comunale che si è aggiudicata due importanti finanziamenti, quello della Regione Sardegna-Assessorato al turismo e quello della Fondazione di Sardegna. La Pro Loco e il coordinamento di Event Sardinia dal 2001 continuano a far vivere la magia della Pasquetta in Musica.

