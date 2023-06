In concomitanza con le celebrazioni per la Giornata Mondiale degli Oceani 2023, si è svolta, con successo, la prima missione scouting del progetto “Sardegna, i giganti dimenticati” creato da "R!SE" in collaborazione con il WWF Italia e l'Amministrazione Comunale, dedicato alla prima ricerca sui cetacei che si tiene nel Canyon di Castelsardo dal1984.

Il programma ha previsto un’attività di ricerca, con tecnologie innovative a livello internazionale, per indagare sull’eventuale presenza di cetacei nella profonda gola che, dal centro del golfo, scende dalla scarpata continentale in direzione nord-ovest. Per le ricerche dei mammiferi marini, a bordo di una barca messa a disposizione da Boomerang, un'agenzia charter di Olbia, sono stati utilizzati droni aerei, idrofoni, kit di rilevamento del Dna ambientale (eDNA) e droni subacquei.

Sono stati proprio gli idrofonisti Sara Ferri e Gerardo Sorrentino della stazione zoologica Anton Dohrn, tra i più importanti enti di ricerca internazionali nel settore della biologia marina, a confermare quanto più volte avvistato e segnalato dai pescatori locali, e Michele Cimino fra tutti che ha fattivamente collaborato con il gruppo di ricerca.

«La nostra amministrazione riconosce l’importanza della tutela dei mammiferi marini presenti nelle nostre acque e ci impegniamo a portare avanti azioni concrete per la loro salvaguardia – conclude il sindaco Antonio Capula – puntiamo sull’ambiente sia per la sua tutela che per la possibilità di una sua valorizzazione in chiave turistica. Il suggestivo Whale Watching nel santuario Pelagos è già una realtà in Liguria e potrebbe diventarlo anche da noi».

Castelsardo aveva aderito, a suo tempo, anche al progetto di ricerca denominato Sardegna Nord Cetacei, promosso dal Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università di Sassari, con lo scopo proprio di monitorare, attraverso un equipaggio composto da veterinari, naturalisti e biologi marini, la presenza di cetacei nel Nord Sardegna e valutare il loro stato di salute, e ha preso parte, come unico comune sardo, nello scorso mese di marzo, al Monaco Ocean Week 2023, il forum della Pelagos Initiative, dedicato interamente al Santuario.

Il Canyon di Castelsardo fa inoltre parte delle "10 aree per la protezione nuova e rafforzata", individuate dal WWF in Italia, l'unica in Sardegna insieme al Santuario di Caprera.

