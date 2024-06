Anche per la spiaggia del comune di Castelsardo denominata ex Palazzo Americani/CIF, che ha ottenuto il riconoscimento di spiaggia Bandiera Blu 2024, è arrivato il finanziamento della Regione per il servizio salvamento a mare relativo alla stagione balneare 2024.

Per quest’anno restano riconfermate le postazioni della Madonnina-Stella Maris e Sacro Cuore-Ampurias. È stabilito dalla direzione generale della Protezione Civile della Regione Autonoma della Sardegna che ha ammesso a beneficiare dei contributi 63 comuni costieri tra cui Castelsardo, grazie alle richieste arrivate entro lo scorso 7 giugno.

Per tutte le postazioni era stata comunicata l’attivazione dal 15 giugno al 15 settembre. Nelle postazioni di salvamento sono previste le dislocazioni di mezzi nautici di soccorso come gommoni e moto d’acqua. Il periodo di maggiore attivazione dei presidi è previsto per i mesi di luglio e agosto, quelli di maggior afflusso turistico, e durante i fine settimana.

