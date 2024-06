Spiaggia a misura di bambino ormai dal 2012, una riconferma internazionale della bandiera verde. Si trova da ben 12 anni nel Comune di Castelsardo e si chiama spiaggia “Sacro Cuore/Ampurias”. Compare tra i 147 arenili sparsi lungo le coste d'Italia e 8 all'estero, di cui 5 nell'Unione Europea e 3 in Africa, che hanno ottenuto la Bandiera Verde, il riconoscimento internazionale assegnato da un campione di pediatri, ai Comuni in cui sono presenti spiagge a misura di bambino, con la cerimonia di consegna del vessillo, in programma il prossimo 6 Luglio a Fasano, in Puglia.

La Bandiera Verde indica una località marina con caratteristiche adatte ai bambini, selezionata attraverso un’indagine condotta fra un campione di pediatri, che operano in regime di volontariato, senza compensi, fini di lucro o intervento di sponsor e che offrono un'indicazione professionale e un parere medico redatto in base alla conoscenza delle reali esigenze di accrescimento, salute, sviluppo corporeo e psicoaffettivo dei minori.

