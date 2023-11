Dalla Regione arrivano i primi fondi per interventi di conservazione e valorizzazione de “La Roccia dell’Elefante”. Un altro passo avanti nel percorso per il riconoscimento Unesco del sito di particolare pregio e bellezza situato lungo la costa di Castelsardo.

Le somme pari a 150mila euro consentiranno la messa in sicurezza del monumento, la creazione di un percorso con aree di sosta, l’illuminazione del sito e finalmente si provvederà alla completa rimozione della rete arancione segnalata dalla Soprintendenza all’Anas e al Comune, già nel febbraio 2017, e ribadita nell’agosto dello stesso anno.

Le risorse ottenute dalla Regione sono il risultato di una richiesta di finanziamento, in considerazione dell'avanzato stato della procedura di riconoscimento Unesco del progetto “Arte e Architettura nella Preistoria della Sardegna. Le Domus de Janas”. Finanziamento e progetto vanno ad implementare il piano dell’Anas, ora in fase di progettazione esecutiva, che prevede lo spostamento della SS134 a monte, al fine distanziare la strada dal monumento oltre alla realizzazione di una rotatoria all’incrocio con l’innesto della provinciale 90 e della Rete Metropolitana per la messa in sicurezza del sito ed altre opere a servizio dei visitatori.

