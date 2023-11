Sono iniziati i lavori di sostituzione delle copertine ormai usurate dal tempo e dal mare sul muro in trachite al Lungomare Anglona, nel litorale di Castelsardo.

Si lavora anche sulle lastre di pavimentazione, al fine di migliorare l'estetica in uno dei luoghi più frequentati della città. Le nuove lastre di trachite sono realizzate con un materiale di alta qualità, che garantirà una lunga durata nel tempo.

Inoltre, le lastre sono state scelte in modo da rispettare le caratteristiche e le cromie esistenti, in modo da garantire un'uniformità dell'aspetto del muro. L’intervento si inserisce nell’ambito di un progetto complessivo che comprende la riqualificazione del posteggio fronte l’ex Palazzo degli Americani a Lu Bagnu.

Lungo via Roma verranno completate le opere previste così come lungo la sopraelevata verranno posizionati gli arredi, si provvederà alla piantumazione delle aiuole e del cordolo, all’installazione dell’illuminazione e alla posa di panchine.

Nella scalinata di via Sorso si avviano i lavori per la posa di una nuova pavimentazione in calcestruzzo architettonico con cornici in trachite con tipologia e posa uguale a quella esistente nella sopraelevata.

