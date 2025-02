Il Comune di Castelsardo al fine di consentire la realizzazione della nuova rete fognaria, in condizioni di massima sicurezza, ha disposto la chiusura al traffico veicolare di via Roma e proseguendo in direzione Lu Bagnu, dal 3 marzo prossimo e fino alla conclusione del lavori.

Le tratte del trasporto di linea saranno comunque garantite con alcune modifiche degli orari e delle fermate. Nell’abitato di Castelsardo in via provvisoria sarà operativa una unica fermata in via Sedini, nel piazzale fronte campo sportivo. Nella parte di via Roma, non direttamente interessata dai lavori sarà consentito il traffico locale.

Nelle ore di chiusura del cantiere la strada sarà percorribile con il senso unico alternato. Durante l’intervento le fermate di Castelsardo “Bar Sax”, La Pianedda, Piazza Nuova e La Marina saranno sospese. In alternativa sarà operativa, per tutte le corse da e per Castelsardo, la fermata provvisoria ubicata nel piazzale antistante il campo sportivo.

