Stop ai bagni nella spiaggia La Marina, lungo il litorale di Castelsardo. A seguito di infiltrazione dei reflui fognari dalla parte alta di Lu Monti di La Marina, nello scolo delle acque bianche che va a sfociare sulla scogliera de La Marina, il sindaco Antonio Capula, di concerto con la Capitaneria di porto di Porto Torres e l’Autorità marittima locale, ha provveduto ad allertare Abbanoa per un pronto intervento e a far allontanare bagnanti che si trovano in mare, tramite ordinanza di divieto di balneazione, con il supporto degli agenti della Polizia Municipale.

Ora si attendono ulteriori verifiche per decidere sull’eventuale emissione di un altro provvedimento che vieta i bagni nella zona.

Abbanoa eseguirà l’intervento di sistemazione dello scarico di reflui fognari che finiscono proprio sulle rocce della spiaggia La Marina.

© Riproduzione riservata