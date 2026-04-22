La comunità di Castelsardo festeggia un altro traguardo secolare con la nuova centenaria Maria Tugulu che oggi ha spento cento candeline. Attorno a lei i figli, nipoti e pronipoti e l’abbraccio dell’intero paese.

«È un onore e una gioia porgere i più sentiti auguri di buon compleanno alla nostra concittadina», ha detto la sindaca Maria Lucia Tirotto che non è voluta mancare in questa occasione di festa. «Cento anni non sono solo un numero, - prosegue - ma un tesoro fatto di ricordi, saggezza e coraggio. Ma ciò che rende questo giorno ancora più speciale è vedere Maria circondata dall'abbraccio e dall'amore della sua grande e bellissima famiglia, la testimonianza più bella di una vita vissuta pienamente».

Per Castelsardo la signora Maria non è solo la memoria storica del territorio, ma il pilastro di un affetto che attraversa le generazioni. «Cara zia Maria, a nome di tutta l'Amministrazione Comunale e della cittadinanza, ti ringrazio per l'esempio che rappresenti. Ti auguriamo di continuare a sorridere così, protetta dal calore dei tuoi cari che oggi, con orgoglio, festeggiano insieme a te», è l’augurio della prima cittadina.

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