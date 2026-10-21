Occupazione alberghiera al 90 per cento nella città dei Doria che chiude una stagione turistica molto positiva e guarda al futuro con grande ottimismo puntando sulla destagionalizzazione.

A confermarlo sono i dati illustrati dal vicesindaco e assessore al Turismo, Giuseppe Ruzzu, direttamente dalla TTG Travel Experience di Rimini, dove il Comune di Castelsardo si è presentato per promuovere le proprie eccellenze sui mercati nazionali e internazionali.

Secondo i dati diffusi di recente da Federalberghi e Confcommercio, il Nord Sardegna ha registrato a settembre il miglior risultato di sempre, con un tasso di occupazione alberghiera salito dall’83% all’85% rispetto allo scorso anno. Castelsardo si è distinta con un’occupazione del 90% e circa 24.500 accessi al Castello soltanto nel mese di settembre.

L’andamento positivo delineato dagli esercenti è confermato anche dai report dell’Ufficio turistico e del Museo dell’Intreccio Mediterraneo (Mim), che evidenziano una crescita dei contatti e dei visitatori. Sul fronte internazionale, l’attenzione si rivolge a mercati emergenti come Stati Uniti e Canada, alla crescente presenza polacca e al consolidamento dei flussi da Francia, Germania e Spagna.

«Il vero risultato di questa stagione è l’exploit di settembre – sottolinea il vicesindaco Ruzzu –. La nostra città ha dimostrato di saper attrarre visitatori anche oltre i mesi estivi. Questa è la conferma che investire sulla storia, la cultura, le tradizioni e l’identità del borgo è la strada giusta».

La strategia dell’amministrazione comunale, guidata dalla sindaca Maria Lucia Tirotto, punta a distribuire i flussi turistici lungo un arco temporale più ampio, valorizzando l’offerta culturale, paesaggistica ed esperienziale nei mesi di spalla.

Prossimo appuntamento strategico sarà il programma degli eventi di dicembre, pensato per un pubblico eterogeneo, con il tradizionale Capodanno in piazza come momento culminante. L’amministrazione rinnova infine l’invito agli operatori della filiera turistica a condividere e sostenere il percorso intrapreso, per consolidare i risultati raggiunti e rafforzare l’attrattività di Castelsardo durante tutto l’anno.

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