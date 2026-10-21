“Nessun rischio per i bambini nella scuola di via Togliatti”. A Sassari l’assessore ai Lavori Pubblici Salvatore Sanna rassicura sulle conseguenze della caduta di due pannelli del controsoffitto nell’istituto di Primaria e Infanzia di ieri notte. “Uno è finito in un’aula e l’altro in un bagnetto”. Materiali molto leggeri che non avrebbero potuto causare danni seri né, tantomeno, pregiudicare la vita dei piccoli. “In via precauzionale abbiamo però deciso, insieme alla dirigente, di chiudere la scuola per oggi ma domani le lezioni verranno svolte regolarmente”, riferisce l’esponente di giunta presente sul posto dalle 7.50 di stamattina mentre la squadra di tecnici di Palazzo Ducale ha cominciato a operare poco più tardi. “Non sono intervenuti né i vigili del fuoco né la polizia locale- assicura- la situazione è sotto controllo”. Sempre prudenzialmente saranno inagili nei prossimi giorni l’aula e i bagnetti interessati dalla caduta, un piccolo andito e la palestra, dove era scesa dell’acqua, mentre gli operatori comunale provvederanno a riparare il danno. “I bambini verranno spostati in un’aula affianco e si apriranno altri bagni per sopperire a quelli non fruibili al momento”, spiega i cambiamenti Sanna. Ad aver provocato la caduta, si ipotizza, potrebbero essere stati gli aghi di pino che, nel tempo, hanno intasato le grondaie, causando le infiltrazioni all’interno. La bomba d’acqua abbattutasi ieri su Sassari ha fatto il resto.

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