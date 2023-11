Castelsardo entra nel circuito del cicloturismo, una nuova esperienza che ha visto l’antico borgo tra le città protagoniste di un nuovo modo di vivere il turismo nel territorio. L’obiettivo è promuovere il comune costiero con i tour operator del cicloturismo per scoprire “Best”, la prima rete di bike hotel in Sardegna.

La finalità è far conoscere una nuova destinazione agli agenti di viaggio ed operatori turistici che ha permesso agli operatori ospiti di visitare il Nord Ovest dell’Isola in bicicletta, lungo un percorso che si è diramato tra i territori di Castelsardo, Sassari, Asinara, Stintino e Alghero. Accordi commerciali per i mercati internazionali, questo l’obiettivo dell’incontro per promuovere il territorio e favorire la conclusione di contratti con i tour operator ospiti, integrando il prodotto Sardegna nella loro offerta, che viene distribuita sui principali mercati internazionali.

Lo scorso fine settimana due reti di imprese, una nazionale e una regionale, Active Italy, che riunisce i principali tour operator nazionali che operano nel mercato del turismo attivo, è stata ospite della rete sarda di imprese Best, che riunisce 25 aziende turistiche nella prima rete di bike hotel in Sardegna, per una tre giorni di visite, incontri di lavoro e scambio.

