Tutto pronto a Castelsardo per il grande spettacolo di Capodanno. In sicurezza i concerti delle star Irama ed Elodie. Il palco in Piazza Nuova potrà accogliere 7.500 persone e l'area di via Roma con il megaschermo ne potrà ospitare 2.700. Anche la particolare attenzione delle forze dell'ordine testimonia della grande attesa per il Capodanno di Castelsardo che proporrà Elodie e Irama, due tra gli artisti più in voga del momento, chiamati da Carlo Conti per la 75^ edizione del Festival di Sanremo.

Dopo le riunioni in Prefettura e in Questura, il Comune, la Pro Loco di Castelsardo e la Event Sardinia hanno messo a punto la macchina organizzativa per una notte di San Silvestro che ha richiamato l'interesse anche fuori dall'isola. Si partirà alle 21 con un dj set che scalderà la piazza. Alle 22.30 salirà sul palco Irama, artista da 52 dischi di platino e 4 dischi d'oro, oltre 2,5 miliardi di streaming, più di 900 milioni di visualizzazioni per i suoi video. A mezzanotte i fuochi d'artificio dalla rocca dei Doria (a cura della ditta Oliva Fireworks) saluteranno il 2025. Dopo un quarto d'ora-venti minuti sarà il turno di Elodie, altra artista che va oltre il pop e il cantautorato, perché sperimenta e rischia. Lo ha fatto debuttando nel 2021 come co-conduttrice alla seconda serata di Sanremo. Nel 2022 ha esordito al cinema come protagonista nel film “Ti mangio il cuore” di Pippo Mezzapesa e ha vinto il Ciak d'oro come rivelazione dell'anno. Ha fatto da madrina alla parata del Pride di Roma di due anni fa. Nel 2024 è stata nominata ambasciatrice ufficiale di Save the Children.

Al termine del concerto di Elodie saranno ancora i dj a sfumare la lunga notte fino alle 3.30 del mattino. La serata sarà condotta da Matteo Bruni.

Sicurezza

Dalle ore 20 del 31 dicembre 2024 alle 4 del 1° gennaio 2025 funzionerà un servizio con tre navette che partiranno dai parcheggi satellite di Lu Bagnu. Una soluzione particolarmente confortevole che consente di evitare le file a Castelsardo e anche il rischio di prendere una multa o subire la rimozione dell'auto. I parcheggi per le auto oltre che a Lu Bagnu sono disponibili pure nel Porto Turistico, in via Sedini fronte campo sportivo e in zona Li Russi. Sei ambulanze, delle quali due medicalizzate, i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e oltre cento persone tra safety e operatori sanitari sono dislocati in vari punti per garantire la sicurezza delle persone. Oltre a questi i volontari dell'associazione Cvsm e del Corpo barracellare. E' vietato il transito e la sosta dei veicoli e dei pedoni nelle strade e nelle aree scoperte pubbliche e private adiacenti il Castello dei Doria fino a una distanza di 50 metri dalle ore 23.45 del 31 dicembre 2024 alle ore 00.30 del 1° gennaio 2025 e inoltre è fatto divieto di introdurre nell'area rossa del concerto bottiglie di vetro, lattine, contenitori in plastica con tappo, petardi, spray urticanti e altri oggetti potenzialmente pericolosi.

Circolazione e divieti

Vietato il transito dalle 16 del 31 dicembre 2024 alle 4 del 1° gennaio 2025 nelle seguenti vie: Via Roma (intersezione con via Salvino), fino a via Sedini (intersezione con via Giua) in entrambi i sensi di marcia; Via Colombo dall'intersezione con via Sedini all'intersezione con via Giovanni XXIII; Via Mameli; Via Nazionale; Via Trieste da intersezione con via Nazionale fino a via Roma; Via Trento (parte alta) dall'intersezione con via Confraternita di Santa Croce a via Roma; Via Dante Alighieri; Via Diaz; Via Marina; Via Carducci; Via Vespucci fino a incrocio con via Giovanni XXIII. Nello stesso orario divieto di sosta integrato da zona rimozione nelle seguenti vie: via Roma; Via Sedini fino intersezione con Via Giua; Via Colombo fino a intersezione con via Giovanni XXIII; Via Nazionale; Via Trieste; Via Salvino; Via Marina; Via Carducci; Via Trento (parte alta) dall' intersezione con Confraternita di Santa Croce a via Roma; Via Vespucci fino a incrocio con via Giovanni XXII.

