La sindaca di Castelsardo, Maria Lucia Tirotto, vara la nuova giunta comunale in occasione della prima seduta del consiglio, convocato nel tardo pomeriggio. Il primo cittadino dopo il giuramento ha presentato la squadra dell’esecutivo con cui governerà la città per i prossimi cinque anni.

Ad assumere l’incarico di vicesindaco è Giovanni Pinna con delega alle Manutenzioni, Verde pubblico, Polizia locale, Barracelli e Protezione civile, mentre Giuseppe Ruzzu ha ricevuto la delega al Turismo, Spettacoli e Grandi Eventi, oltre a Internazionalizzazione, Reti e Servizi Sociali. A Grazia Lorenzoni l’assessorato al Bilancio, Tributi, Sport, Politiche giovanili, Servizi portuali. Maria Speranza Frassetto ricopre la carica di assessore alla Cultura, alla Pubblica Istruzione, Commercio e Attività Produttive, per Cristian Spezziga la delega all’Ambiente, Lavori Pubblici, Beni archeologici, Agricoltura e Frazioni. La sindaca Tirotto ha tenuto per sé la delega all’urbanistica.

«Sono onorata di essere la prima donna a guidare la città – ha dichiarato durante la seduta – ma mi auguro di essere ricordata non solo per questo ma per aver lavorato con impegno per lo sviluppo e la crescita di questa città».

