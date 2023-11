C'è una novità a Castelsardo: in via Sedini, nella zona centrale della Città, è stato realizzato in via sperimentale, il primo stallo di sosta riservato al parcheggio delle automobili che trasportano donne in stato di gravidanza o genitori con un bambino di età non superiore a due anni.

«Il parcheggio è gratuito e senza limiti di orario, basta esporre il contrassegno del parcheggio rosa, che verrà rilasciato gratuitamente dal Comando di Polizia Municipale, nel veicolo - fanno sapere gli amministratori -. Il parcheggio è autorizzato, in ogni caso, soltanto se a bordo della vettura si trova un bambino fino a due anni o una donna in gravidanza. Al contrario, non è possibile parcheggiare l’auto in assenza della persona che usufruisce di tale agevolazione, altrimenti si rischiano le sanzioni previste dal nuovo Codice della Strada».

