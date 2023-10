L’Egas ha dato il via libera al progetto esecutivo redatto da Abbanoa per la realizzazione del nuovo sistema di collettamento e depurazione dei reflui provenienti dall’abitato di Castelsardo e dalla frazione di Lu Bagnu. L'importo complessivo dell'intervento è di 24 milioni 500mila euro.

I lavori prevedono la realizzazione di due stazioni di sollevamento dei reflui a servizio della parte orientale e occidentale di Castelsardo e una per la frazione di Lu Bagnu, di tre nuovi collettori in ghisa sferoidale per il convogliamento dei reflui di Castelsardo e Lu Bagnu verso il nuovo impianto di depurazione che verrà realizzato nel territorio di Lu Bagnu e di una condotta per lo smaltimento dei reflui depurati nel Rio Frigianu.

«Con questo intervento realizziamo un’opera di assoluta importanza sia per migliorare il servizio per i cittadini di questo territorio ma anche per tutelare l’ambiente. Il sistema di depurazione dell’abitato di Castelsardo risale agli inizi degli anni ’90 e non è più in grado di far fronte alle esigenze in particolare nel periodo di maggior afflusso turistico. Siamo soddisfatti del risultato raggiunto e continuiamo a lavorare con grande impegno per garantire alla collettività un servizio idrico e fognario adeguato», ha dichiarato il presidente Fabio Albieri.

