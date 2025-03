Riprende oggi, domenica 30 marzo, la manifestazione “Cuochi in piazza”, evento in programma per una due giorni a Castelsardo, sospeso nella giornata di ieri a causa del maltempo.

La comitiva di cuochi inizia così la scoperta di uno dei borghi più belli d’Italia, con il suo mare del Golfo dell’Asinara e i suoi piatti a base di pesce. Sarà anche l’occasione per festeggiare i 25 anni dell’Associazione cuochi della provincia di Sassari, presieduta da Fausto Tavera. Per questo motivo arriveranno cuochi da tutta Italia.

«L’obiettivo della nostra associazione è quello di promuovere e valorizzare sia la tradizione culinaria del nostro Paese, attraverso l’utilizzo dei prodotti tipici e la valorizzazione delle materie prime, insieme al talento dei nostri artigiani», ha detto Tavera. Ci sarà lo spazio anche per le iniziative di canti popolari e balli della tradizione.

Stasera alle 17 anche un momento di intrattenimento con l'esilarante comico sassarese Marco Bazzoni, noto come Baz. All’iniziativa promossa dall’associazione Cuochi Provincia di Sassari, anche le associazioni cuochi Oristano, associazione Sardi alla Frutta, associazione cuochi Cagliari e associazione cuochi Gallura.

© Riproduzione riservata