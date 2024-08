Incidente stradale ieri sera sulla provinciale 17 - Tergu direzione Lu Bagnu - nel territorio di Castelsardo.

Per cause da accertare un'auto con due persone all’interno, tra cui un minorenne, è uscita fuori strada finendo in una scarpata.

Entrambi sono stati portati all’ospedale di Sassari per accertamenti. La squadra dei Vigili del fuoco di Sassari ha messo in sicurezza il veicolo e la strada.

Sul posto anche 118 e Carabinieri di Valledoria.

