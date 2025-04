Il Comune di Castelsardo si aggiudica l’importante finanziamento oltre 813mila euro per interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana nelle aree del borgo turistico comprese tra via Nazionale, via Trieste e via Colombo.

I fondi arrivano al Comune grazie alla partecipazione al bando regionale sulla rigenerazione urbana in cui l’Ente si è classificato ai primi posti. Dall’insediamento della nuova giunta comunale, il 24 giugno 2024, guidata dal sindaco Maria Lucia Tirotto.

«In sei mesi si è partecipato e vinto due bandi regionali: interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana delle vie Nazionale, Trieste, Colombo; la riqualificazione degli impianti sportivi con la cifra di 1 milione di euro. Il 16 dicembre 2024 abbiamo approvato con delibera di giunta n° 114 il progetto esecutivo. Quest’ultimo bando fa parte dell’accordo di programma quadro "Natural'mente percorsi per l’accessibilità e la valorizzazione dell'integrazione tra spazio urbano e marino del Comune di Castelsardo approvato dalla giunta guidata dal sindaco Franco Cuccureddu del 20 gennaio 2017, richiamando la deliberazione del consiglio comunale del 2 ottobre 2007, con la quale è stato approvato il piano strategico comunale “Castelsardo nel 2020”, dove fra l’altro, vengono individuate azioni e progetti integrati per migliorare la qualità ambientale e urbana di Castelsardo attraverso la riqualificazione del territorio migliorando la qualità funzionale dei luoghi» ha commentato il primo cittadino, Maria Lucia Tirotto.

Il progetto vuole attivare un insieme di interventi con i quali si possa intervenire sull’uso, la riqualificazione e la manutenzione del patrimonio urbano e contrastare lo spopolamento del centro storico.

L’opera è interamente tesa al risanamento urbanistico, al mantenimento e alla riproposizione dei materiali locali e storici: gli interventi previsti non si limitano a conservare i caratteri formali delle zone limitrofe, ma valorizzano la peculiarità dell’intero organismo urbanistico e di tutti gli elementi che concorrono a definiscono le caratteristiche peculiari del borgo tutelato di Castelsardo attraverso la riqualificazione di via Nazionale e via Trieste fino all’ingresso del centro storico di Castelsardo e via Colombo, per renderle accessibili e fruibili tramite il riordino delle sezioni viarie, l’eliminazione delle barriere architettoniche, la messa in sicurezza dei percorsi pedonali, oggi in alcuni punti impraticabili. Si terminano le pavimentazioni mai finite, si implementano i marciapiedi ove mancanti, si adegua la rete dei sottoservizi alle nuove esigenze.

«Il progetto infatti porta avanti un’opera di sostituzione degli attuali pavimenti in cemento con una nuova pavimentazione in trachite, la pietra tradizionale di Castelsardo, - ha spiegato l’assessore ai Lavori Pubblici Christian Speziga «aumentando le vie pedonali, le aree verdi, gli arredi urbani e gli spazi di socializzazione. Sono tutti progetti di ampio respiro, destinati a dare nuovo impulso al nostro comune mantenendo sempre un approccio diretto con il territorio, senza trascurare nessun angolo».

