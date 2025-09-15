Domani, alle 18.30, in Piazza del Novecentenario, a Castelsardo, prenderà vita la terza edizione della manifestazione culturale "Poesia e Musica sotto la Rocca", un appuntamento che celebra l’amore per la poesia e invita il pubblico a lasciarsi coinvolgere dall’ascolto dei versi di autori provenienti da tutta la Sardegna.

La serata, che rientra nella rassegna “Incontri di Settembre”, si svolge all’ombra della maestosa Rocca di Castelsardo, il castello che domina il borgo e regala alla serata un’atmosfera unica, suggestiva e profondamente evocativa.

Grazie alla collaborazione con l’Amministrazione Comunale guidata dalla sindaca Maria Lucia Tirotto, l’evento ha acquisito, a partire dalla seconda edizione, un format più dinamico e coinvolgente, in cui i momenti dedicati alla lettura dei testi poetici si alternano a intermezzi musicali.

Quest’anno i versi degli autori si intrecceranno agli interventi del “Mauro Savigni Duo”, che accompagnerà e valorizzerà le liriche, rendendo l’esperienza ancora più intensa. La rassegna sarà inoltre impreziosita dalla partecipazione di Cristina Ricci, che declamerà alcune delle liriche presentate, offrendo al pubblico interpretazioni suggestive e coinvolgenti.

I due poeti ideatori della manifestazione, Giuseppe Tirotto e Raffaele Ciminelli, insieme all’Assessora alla Cultura Maria Speranza Frassetto, stanno già lavorando con passione e competenza alle novità che caratterizzeranno la prossima edizione, contribuendo a fare di "Poesia e Musica sotto la Rocca" un appuntamento culturale sempre più atteso e apprezzato.

