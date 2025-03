Si svolgerà per la prima volta a Castelsardo, al Centro per l’impiego, martedì 11 marzo, una giornata dedicata ai cittadini che cercano occupazione nel settore turistico-alberghiero, organizzata dall’Aspal.

Dalle 9 alle 17 nei locali di via Vespucci, il Centro per l'impiego, seleziona personale per lavorare in cucina, sala e bar, logistica d'albergo, pulizia, ma anche reception e assistenza bagnanti. Saranno presenti anche aziende del settore che interagiranno direttamente con gli eventuali candidati alle varie posizioni aperte.

Un’opportunità per gli interessati che potranno inviare il curriculum ed entrare in contatto con le aziende del territorio, fare colloqui di orientamento e selezione, ma anche partecipare a laboratori e seminari specifici per chi cerca lavoro.

«Un’occasione più unica che rara e sicuramente da non perdere che crea un collegamento tra domanda e offerta di lavoro nel settore turistico - commentano dal Comune-, che riveste un ruolo cruciale per l’economia locale. Un’iniziativa importante per il nostro territorio mai verificatasi fino a ora nella nostra città».

© Riproduzione riservata