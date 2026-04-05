Al via i lavori nel porto turistico di Castelsardo, il più importante e atteso Piano di investimenti per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. Gli interventi sono iniziati in questi giorni, lavori per la sostituzione del piano di calpestìo del pontile del porto turistico. Si tratta di un primo passo importante per restituire sicurezza e decoro a un’area strategica della città messo in campo dalla società partecipata Gecas srl.

Questo cantiere rappresenta solo uno dei primi passi di un piano d'azione più ampio, con interventi mirati per il ripristino totale dei piani di calpestio dei Pontili Fissi, che procederà per stralci funzionali e interesserà subito i Pontili E ed F.

Proseguiranno a breve anche gli interventi di manutenzione straordinaria delle strutture galleggianti: anche in questo caso per questioni organizzative si comincerà dai Pontili B (il più grande, che arriverà ad avere una lunghezza pari a 96 metri) e il D.

Una gestione costante per valorizzare il porto, risorsa fondamentale per l'economia di Castelsardo. Il Piano di investimenti è stato presentato dall’amministratore unico di GeCas Giuseppe Serra. Non si tratta di semplici "rammendi", ma di una visione concreta per risolvere problemi che si trascinavano da troppo tempo. Un porto in grado di tornare all'altezza della bellezza di Castelsardo e delle aspettative di diportisti e visitatori.

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