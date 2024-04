Un giovane di 28 anni, R.D. originario di Porto Torres è stato arrestato dai carabinieri del comando provinciale di Sassari, per aver aggredito violentemente i militari, intervenuti in un locale a Castelsardo per riportare l’uomo alla calma.

L’episodio è successo mercoledì 10 aprile, quando il 28enne all’interno della paninoteca-pizzeria Il Dragone, nel centro della città di Castelsardo, ha cominciato a dare in escandescenze. In stato di alterazione psicofisica, alimentato dal consumo eccessivo di alcool e dall’assunzione di sostanze stupefacenti, l’uomo ha aggredito i carabinieri intervenuti sul posto su segnalazione di alcuni clienti del locale.

I militari hanno dovuto impegnarsi non poco per evitare ulteriori e gravi conseguenze, viste le complesse condizioni dell’aggressore. Il 28enne è stato arrestato per i reati di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale e trasferito al carcere di Bancali.

