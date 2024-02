Il Comune di Castelsardo affida, in via sperimentale per 12 mesi, la gestione dei servizi cimiteriali alla società Econova Srl, che si occuperà della pulizia e della manutenzione delle aree verdi, dello svuotamento dei cestini portarifiuti, della pulizia periodica di griglie di raccolta delle acque meteoriche, di gronde e pluviali e delle piccole manutenzioni su tutta l’area di pertinenza cimiteriale.

Sarà inoltre presente un operatore qualificato tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 12 e tutti i giorni dell’anno in occasione dello svolgimento dei servizi aggiuntivi, per l'assistenza ai funerali e le sepolture, nonché per il servizio di custodia, apertura e chiusura del cimitero e garantita l'assistenza alle tumulazioni sia nei loculi comunali che nelle tombe private.

Intanto, grazie all’ottenimento di fondi per 215mila euro da parte della Regione Sardegna, in due distinti bandi, è stata aggiudicata la gara d’appalto per la realizzazione di 96 loculi e 132 celle ossario, ed è in fase di predisposizione la creazione di ulteriori loculi e della progettazione per la costruzione di una nuova ala del cimitero, a valle di quello attuale.

