È morto all'improvviso Ugo Cossu, chef e ristoratore, certamente tra i più noti in Sardegna. Aveva 80 anni, era nato a Sedini e non aveva mai smesso di lavorare nel suo locale cult di Lu Bagnu, frazione di Castelsardo. Il ristorante, che si chiama come lui, dal 1979 è stato un'imprescindibile meta per turisti e visitatori. Tutte le specialità servite erano a base di pesce, che Cossu sceglieva personalmente ogni mattina nei guzzi di legno dei pescatori di Castelsardo.

Gentilissimo e arguto, sempre vestito elegante, aveva le sembianze di un lord inglese. E proprio a Londra, selezionato tra i migliori alunni della scuola alberghiera di Bordighera, si era trasferito a soli 17 anni, per apprendere il mestiere. In seguito esperienze in Svizzera e anche a Porto Torres. Nel 1979 un locale tutto suo, che ha ospitato una serie infinita di personaggi famosi: solo per citarne alcuni Tom Cruise e Nicole Kidman, Leonardo Di Caprio e ultimamente anche Giorgio Armani. Ad aiutarlo, in cucina la sua amata moglie Filippa e sua figlia Genny, in sala l'altra figlia Arianna.

"Per noi è stato un fulmine a ciel sereno - dice quest'ultima - Mio padre viveva per la famiglia e il suo lavoro. Era educato e sensibile, soprattutto riservato, uno chef di altri tempi. Penso che mancherà non solo a noi, ma a tutti, in particolar modo ai tantissimi clienti che aveva sparsi in Sardegna e in tutto il mondo". Ugo Cossu in effetti era un ambasciatore planetario della Sardegna. Nel suo locale si respiravano antiche atmosfere familiari, condite da piatti strepitosi: semplici ma di gran classe, innaffiati da vini rigorosamente sardi. La cucina isolana ha perso purtroppo uno dei suoi re.

