Quaranta grammi di cocaina e sostanze per tagliarla nascosti in casa a Castelsardo. È quanto trovato dai carabinieri di Valledoria, lo scorso sabato, nell'abitazione di una persona di origine nigeriana in seguito a una perquisizione.

Inevitabile il fermo da parte dei militari che, stamattina, hanno condotto il 33enne per la direttissima di rito in tribunale a Sassari. Qui il pubblico ministero Antonio Pala ha chiesto per l'uomo gli arresti domiciliari mentre l'avvocato difensore Andrea Devoto, nominato di fiducia, ha invece sollecitato per il suo cliente, H. G., l'obbligo di firma. Istanza, quest'ultima, accolta dalla giudice Silvia Masala.

© Riproduzione riservata