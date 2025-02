Topolino, Frozen, Masha e Orso, il Re Leone, ma anche Spiderman e Super Mario a passeggio venerdì per le strade di Sassari e poi negli spazi all'aperto e al chiuso della Promocamera. Sabato e domenica, dalle 10 alle 20, ritorna Cartoon Fest, evento a tema fantasy e cartoon dedicato ai più piccoli, e considerato tra i più interessanti eventi tematici in Sardegna, anche perché l’organizzazione di Media Eventi si avvale della partnership di Cinecittà World di Roma.

La settima edizione del Cartoon Fest è pensata non solo per i più piccoli ma anche per quei genitori che hanno vissuto il mondo dei cartoni anni Ottanta e Novanta con il tributo ai Bee Hive, i robot con Goldrake e Mazinga, il tributo live a Cristina D'Avena e la cucina dello scorbutico Marrabio.

Come ogni edizione non mancheranno gli idoli dei bambini con oltre 14 mascotte capitanate da Topolino e Minnie, tra cui Stitch e tanti altri, arricchiti da aree tematiche con principesse e supereroi. Oltre a sei veri e propri mini musical come il Re Leone, Encanto, Oceania, Alladin, Frozen e Coco.

Venerdì, dalle 17 alle 22, l’area compresa tra l’emiciclo Garibaldi, piazza d’Italia, via Brigata Sassari e via Manno sarà pedonalizzata al fine di consentire una grande parata in anteprima delle mascotte.

Una volta giunta nel salotto cittadino, la parata si integrerà con Chocomoments, la festa del cioccolato artigianale.

