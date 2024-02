Il Carnevale Sennorese apre con una quattro giorni di festa a partire da giovedì 8 febbraio quando la sfilata dei cinque carri allegorici e delle maschere invaderà le vie del paese, tra musica e pietanze tipiche.

Il primo appuntamento della manifestazione, organizzata dalla Pro Loco Sennori con il patrocinio dell’amministrazione comunale, è per giovedì grasso con la Festa in maschera che, dalle ore 15,30 riempirà l’oratorio di giochi, gonfiabili, musica e balli per tutti i bambini e le bambine, con frittellata offerta dal Comitato di Santa Lucia.

Secondo appuntamento con il carnevale sabato 10 febbraio: alle 16 da via Marcora, nel rione Montigeddu, partiranno i cinque Carri allegorici (Disney + Marvel, Bollywood, Gli scozzesi, il Circo, la Nasa) e i gruppi in maschera con centinaia di figuranti; il corteo sfilerà per via Cottoni, via Roma, via Vittorio Emanuele, via Italia, via Umberto e nuovamente via Roma fino alla passeggiata "S'Iscala" con frittellata finale offerta dalla Pro Loco. Alla parata parteciperanno anche degli ospiti speciali, come la Seuin Street Band, la più grande street band della Sardegna e alcune delle maschere tradizionali dell’isola: i Gigantes di Sennori, l’associazione Tumbarinos di Gavoi, Sos Tintinnatos di Siniscola e per la prima volta, da Scano Montiferro, S’Ainu Orriadore.

La sfilata allegorica si replicherà il 13 febbraio, martedì grasso, seguendo un percorso diverso: partenza alle ore 16 da via Santa Vittoria, quindi via Umberto, via Italia, via Vittorio Emanuele, via Roma con inversione (altezza via Cottoni) per proseguire fino a via Brigata Sassari dove si terrà la frittellata finale.

Il Carnevale Sennorese si chiuderà sabato 17 febbraio alle ore 16 con la “Pentolaccia” che si terrà nella palestra del Centro polisportivo Romangia di via Massarenti, con la festa in maschera per bambini e famiglie, l’animazione di Animabimbi Magorì, giochi, musica e gonfiabili, frittelle e rinfresco per i partecipanti.

«Il Carnevale Sennorese è ormai da qualche anno un’attrazione di primo piano non solo per il nostro paese, ma anche per le migliaia di persone arrivate dai comuni del circondario», commenta il sindaco, Nicola Sassu. «Confidiamo nel buon senso delle persone per creare e mantenere un clima di festa e armonia, nel vero spirito del carnevale. L’amministrazione comunale, le forze dell’ordine e i volontari di Sardegna Emergenze garantiranno con la loro presenza che la manifestazione si svolga in sicurezza per tutti».

