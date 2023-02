È tutto pronto, a Sennori, per il “Carnevale Sennorese 2023”, organizzato dalla Pro loco con il patrocinio del comune e della Regione Sardegna. Si partirà il 16 febbraio, giovedì grasso, alle 17.30 presso il Centro Polisportivo Romangia dove sono previsti una serie di appuntamenti: degustazione di favata e frittelle, animazione e giochi per bambini, giocolieri, trampolieri, pop corn e zucchero filato.

Sabato 18 febbraio, dalle 16, è in programma la sfilata dei carri allegorici. Gli ospiti speciali di questa edizione saranno “Su Bundhu de Orani”, “Sos Mamutzones de Samugheo”, “Sos Gigantes de Sennaru” e gli “Shedan Fire Theater”. Gran finale in via Roma con la frittellata.

Il 21 febbraio, martedì grasso, dalle 16 con partenza da via Santa Vittoria, nuova sfilata dei carri allegorici.

Festeggiamenti di Carnevale anche a Padria, promossi dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco, Alessandro Mura. Giovedì 16 febbraio alle 16, in piazza dei Balli, e sabato 18 febbraio alle 16, in piazza Cavallotti, musica e frittellata in maschera. Nel paese del Villanova sarà celebrata, domani 10 febbraio, la giornata in ricordo del ricordo in memoria delle vittime delle Foibe: alle 17 una messa commemorativa seguita, alle 17.30, dalla deposizione e dalla benedizione di una corona d'alloro nel "Parco Martiri delle Foibe". La funzione si concluderà con l'intervento del primo cittadino. Alle 18, la biblioteca comunale ospiterà un approfondimento dal titolo "La Storia delle Foibe", al quale interverranno lo scrittore Giuliano Chirra e l'ex parlamentare della Repubblica Carmelo Porcu

Ampio il programma del “Carrasegare Fiolinesu 2023”, organizzato dalla Pro loco di Florinas: giovedì 16 febbraio, a partire dalle 19, favata e ballo in maschera al parco comunale, nella zona dell’anfiteatro. Sabato 18 febbraio alle 15 partirà la sfilata dei gruppi e dei carri allegorici seguita dalla frittellata e dai balli in maschera al parco Comunale. Martedì 21 febbraio dalle 19, degustazione di ceci, e balli in maschera, sempre al parco comunale. Sabato 25 febbraio alle 16, il parco comunale ospiterà la pentolaccia dei bambini.

© Riproduzione riservata