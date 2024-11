Dopo le richieste dell’assessora regionale ai Trasporti Barbara Manca, la compagnia Moby annuncia per sabato la tratta straordinaria Ajaccio-Porto Torres. Finisce cosi, almeno per ora, la giravolta Bastia-Livorno e Livorno-Olbia, per i sardi rimasti bloccati in Corsica.

E mentre procedono i lavori di ripristino alla motonave Giraglia, operativa nella Bonifacio-Santa Teresa (non sono ancora chiari i tempi di riapertura del collegamento) il vettore marittimo annuncia gli orari ufficiali dei traghetti delle prossime ore: Porto Torres-Ajaccio (partenza ore 9.00 arrivo 12.30) rientro a Porto Torres per le 18,30 con la partenza delle 14.00.

Per i passeggeri in possesso di un regolare biglietto, relativo alle corse non effettuate per il guasto alla Giraglia, la possibilità di imbarcarsi senza alcun costo aggiuntivo. Ma Moby precisa inoltre che «sarà possibile presentare domanda di rimborso per i costi sostenuti da ogni passeggero a causa della cancellazione delle tratte» con le informazioni reperibili «sul sito di Moby, in cui sarà realizzato un banner apposito che consentirà un facile reperimento di tutte le informazioni e tramite call center al numero 0276028132».

«Come ho dichiarato martedì 19 novembre i disservizi causati da Moby su questa tratta sono molto gravi - commenta l'assessora Barbara Manca -. Decine e decine di passeggeri, rimasti bloccati e senza risposte, ci hanno contattato manifestando il loro disagio e la loro frustrazione per la situazione in corso. A loro va tutta la mia solidarietà e la vicinanza della Regione Sardegna».

Aggiunge Manca: «Ci siamo subito mossi per trovare una soluzione all'emergenza in corso e ora Moby si è finalmente attivata per permettere alle persone coinvolte un rientro a casa. Le soluzioni offerte non sono certo le migliori, ma al momento sono le uniche disponibili, anche perché non c'è disponibilità di traghetti di queste dimensioni che siano idonee al trasporto internazionale. Vigileremo con molta attenzione che i diritti dei passeggeri vengano rispettati, anche in termini di rimborsi. Domani incontrerò la mia collega della Corsica Flora Mattei per affrontare insieme il problema dal punto di vista strutturale».

Prevista fra lunedì 25 e martedì 26 l’attivazione della Porto Vecchio-Golfo Aranci con la nave Zaza, che «sarà collaudata non appena le condizioni meteo lo consentiranno» e la rassicurazione di Moby: «Sulla Ajaccio-Porto Torres si viaggerà agli stessi costi della Bonifacio-Santa Teresa, garantendo il regime di continuità territoriale marittima».

