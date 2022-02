Proseguono le ricerche di Gavinuccio Canu, il cantautore sassarese scomparso nel nulla ormai da quattro giorni. Il 56enne si era allontanato martedì mattina dall’abitazione di Li Punti, frazione di Sassari, probabilmente per fare una visita medica, e da allora non ha dato più sue notizie. Il padre anziano la sera, non vedendolo rientrare, ha denunciato la scomparsa alla Questura.

Gli agenti della polizia hanno battuto alcune aree in prossimità di Bancali dove testimoni dichiarano di averlo avvistato e, da questa mattina, hanno avviato il piano di ricerca con l’utilizzo dei droni per perlustrare le zone più impervie. Sono tante le segnalazioni pervenute alla polizia, alcune poco attendibili. La sua scomparsa era stata segnalata dal programma televisivo di Raitre “Chi l’ha visto?”, che ricorda l’ultimo avvistamento intorno alle 12 nella zona di Piandanna.

Gavinuccio Canu, capelli rasati, è alto un metro e 55 centimetri, porta gli occhiali neri e indossa pantaloni, giubbotto, cappello e scarpe dello stesso colore. Sono tanti gli amici che si sono mobilitati con appelli sui social network.

