Nel parco di via Bottego, ubicato nel quartiere Latte Dolce di Sassari, dopo le segnalazioni dei residenti che indicavano il grave pericolo, soprattutto per i bambini, della obsoleta cancellata in metallo che rischiava di cadere da un momento all'altro, ecco l'intervento dell'Amministrazione comunale di Sassari. La recinzione è stata messa in sicurezza ed il parco chiuso, in attesa di nuovi interventi.

"In questo momento ovviamente non potevamo fare altro - afferma l'assessore comunale all'Ambiente e Verde pubblico, Antonello Sassu -.Con gli uffici ci siamo immediatamente attivati per scongiurare questa situazione di grave pericolo. Il parco, ora chiuso, ha quindi bisogno di interventi strutturali per essere di nuovo agibile e restituito alla cittadinanza . Assieme alla Giunta su questo tema prenderemo i provvedimenti necessari, compatibilmente con le cifre iscritte a bilancio. Per ora la sicurezza prima di tutto".

