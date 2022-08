Situazione di grave pericolo, soprattutto per i bambini, nel parco giochi di via Bottego, nel quartiere Latte Dolce a Sassari. La grande cancellata in ferro che delimita il parco, frequentato da numerose famiglie, oltre ad essere in condizioni precarie, sta per crollare.

Infatti proprio ieri diversi genitori, per evitare il peggio, hanno piazzato tra le inferriate diverse fascette e pezzi di fil di ferro, per tenere unita in qualche modo la cancellata.

Una soluzione ovviamente provvisoria e che può ovviare al problema solo per qualche giorno. "A questo punto, per questioni di sicurezza sarebbe meglio che il Comune rendesse inagibile il parco - dice Danilo Farina, del comitato di quartiere Latte Dolce e Santa Maria di Pisa -. Almeno non entra nessuno e sono allontanate situazioni pericolose soprattutto per i più piccoli. La situazione della cancellata e del parco in generale, con i suoi giochi quasi tutti da manutenere, è stata più volte segnalata senza successo. Un intervento sulla cancellata ad ogni modo non è più procrastinabile".

