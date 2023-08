Sono sempre in prima linea nelle situazioni di emergenza, volontari in campo per la tutela ambientale e salvaguardia del territorio. Il Corpo volontari soccorso marittimo di Castelsardo in accordo con la Direzione Generale della Protezione Civile si preparano ad aprire il percorso formativo “Anche io sono la Protezione civile. Pronti per il Campo scuola” che accoglierà 25 iscritti, a confronto con le autorità civili di Castelsardo e varie forze dello Stato per coinvolgere i bambini partecipanti ed avvicinarli alle dinamiche e all’organizzazione di Protezione Civile, quali antincendio boschivo, dissesto idrogeologico e salvaguardia dell’ambiente e del mare.

Sarà un'esperienza entusiasmante, sia per i ragazzi che parteciperanno che per i volontari impegnati come istruttori, un modo per inserire le nuove generazioni in un percorso per formare e sensibilizzare i giovani alla rispetto dell’ambiente. Il Campo scuola si terrà dal 1 al 5 settembre, presso il Camping La Foce di Valledoria dove si svolgeranno attività per 4 notti e 5 giorni con le lezioni didattiche al mattino e quelle ludico sportive al pomeriggio.

