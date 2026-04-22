Grave incidente sulla circonvallazione per Mores, sulla strada provinciale 63, dove un camion che trasportava rifiuti si è ribaltato mettendo a rischio la circolazione. Ferito il conducente del mezzo, trasferito al pronto soccorso dell’ospedale civile di Sassari per accertamenti.

Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Ozieri che hanno messo in sicurezza l’area. Il traffico è rimasto bloccato per oltre un’ora. L’incidente ha reso necessaria la chiusura al traffico del tratto interessato al fine di garantire gli interventi di ripristino della carreggiata danneggiata. Provvedimento adottato per garantire la sicurezza della circolazione, con il traffico deviato all’interno del centro abitato. Le operazione di recupero del mezzo sono state effettuate da una ditta privata. Sul posto anche i carabinieri di Mores per i rilievi e la dinamica.

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