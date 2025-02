Con quasi un milione e mezzo di follower su Instagram, Camilla Boiardi, in arte Camihawke, e una delle content creator più seguite e amate del web.

Guglielmo Scilla è, invece, youtuber, attore e conduttore radiofonico. Il loro primo tour insieme, dal titolo "Avanguardia pura", approda domani sera alle 21 sul palco del Teatro Comunale di Sassari.

Camihawke e Guglielmo Scilla, già in scena insieme in una parte dello show “Il saggio di fine anno” la cui tournée ha registrato il sold out completo, propongono un progetto che per la prima volta li vede entrambi protagonisti. "Avanguardia pura" viene descritto come uno spettacolo coinvolgente e in grado di divertire il pubblico grazie alla sua comicità imprevedibile.

Il tour è partito l'11 gennaio e ha già inanellato diversi sold out. La tournée si concluderà con la doppia data al Teatro Arcimboldi di Milano il 12 e il 13 marzo e anche queste due date sono sold out.

