Oggi e domani, al Ceas, il Centro di educazione ambientale dello Stagno e Ginepreto di Platamona, nel territorio comunale di Sorso, è stata allestita la mostra fotografica dal titolo "Cambiamo rotta per il futuro", che racconta la storia e i cambiamenti del litorale di Platamona.

Un’occasione per riflettere sul rapporto con l’ambiente e sull’importanza di scelte consapevoli per il domani. L’esposizione inaugurata oggi, 4 ottobre, alle 16, rimarrà aperta fino alle 18, mentre domani sarà visitabile dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 17.30.

Si tratta di un viaggio fotografico per raccontare la bellezza, le trasformazioni della costa, dove si interverrà con un progetto da 2 milioni di euro con particolare attenzione al miglioramento della accessibilità nei confronti delle categorie più fragili come i diversamente abili.

La mappa degli interventi interesserà alcune discese a mare, dalla terza alla ottava, il Lido di Sorso e il piazzale Marina. In questo fine settimana torna anche Ceas Aperti, con alcuni laboratori dedicati all’acqua.

