Sesta edizione per il progetto “L’identità in vetrina” che lunedì alle 18.30 inaugura la mostra e il documentario dal titolo “I Gremi a la Faradda di li Candareri. Tradizione, fede e passione”, allestiti negli spazi espositivi della Biblioteca Universitaria del Ministero della Cultura, in piazza Fiume a Sassari.

L’iniziativa nasce dal lavoro di testimonianza fotografica e filmata del fotografo Gianmichele Manca, che da decenni documenta tutte le fasi della discesa dei Candelieri e segue l'attività dei Gremi e dei Gremianti.

La mostra sarà arricchita dall’esposizione di interessanti documenti sui Gremi, conservati nella Biblioteca Universitaria del MiC, curata dal direttore Giovanni Fiori e dal personale del Ministero,

La mostra e il documentario saranno visitabili fino al 28 agosto.

L'evento vede la partecipazione dei Centri Commerciali Naturali “Stelle del Cento” e “In Centru”, e il sostegno della Regione Sardegna, della Camera di Commercio del Nord Sardegna, del Comune di Sassari, della Biblioteca Universitaria di Sassari del MiC, dell’Intergremio, dell’Associazione CLIC-Circolo delle Lingue, delle Informazioni e della Culture e di GEA Costruzioni.

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