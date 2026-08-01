Dopo il successo del concerto della violinista Anna Tifu, alla basilica a Porto Torres, lunedì 3 agosto alle 20.30, è in programma il concerto finale delle Masterclass, i percorsi di formazione e perfezionamento musicale inseriti nella rassegna concertistica della XXI edizione di Musica & Natura, la manifestazione organizzata dall’associazione Musicando Insieme a Porto Torres.

Si conclude, infatti, il percorso delle Masterclass dedicate a flauto e ottavino, dopo giornate intense di studio, prove, confronto e tanta musica. Sotto la guida dei maestri Antonio Amenduni e Silvia Mandraffino, i giovani musicisti hanno vissuto un’esperienza fatta di ascolto, scoperta, condivisione e crescita.

Gli allievi saliranno sul palco della Basilica di San Gavino per raccontare, attraverso la musica, tutto ciò che hanno costruito in questi giorni. Un concerto che rappresenta una piccola celebrazione del talento, dell’impegno, della passione e della bellezza di imparare insieme. Impegno e capacità tecniche affinate grazie ai corsi di perfezionamento tenuti presso la scuola civica di musica.

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