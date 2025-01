Denunciato per resistenza a pubblico ufficiale durante il concerto di Capodanno a Sassari, in piazza d’Italia. Un uomo in preda ai fumi dell’alcol ha cercato di scavalcare più volte le persone in fila, per raggiungere il settore vicino al palco dove stava per esibirsi Gianna Nannini.

Per raggiungere il suo obiettivo non ha lesinato calci e spinte ai presenti, rischiando di generare allarme e panico tra gli spettatori. Finché gli agenti della questura, in loco per garantire il servizio d’ordine, sono intervenuti isolando la persona di nazionalità straniera e conducendola in un’altra zona per l’identificazione.

L’uomo ha tentato di opporsi agli agenti della questura e, solo diverso tempo, è ritornato alla calma senza però risparmiarsi la denuncia dei poliziotti.

