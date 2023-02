Ultimo giorno di Carnevale per alcuni centri del Nord Sardegna. Grande successo, a Cossoine, per la sfilata dei carri allegorici che hanno animato alcune vie del paese.

Anche a Mara gli eventi del Carnevale hanno riscosso un grande apprezzamento. “Conclusi i festeggiamenti in onore del Carnevale Marese 2023, l'Amministrazione Comunale ringrazia con orgoglio l'Associazione sportiva Asd Mara 1974 per l'intenso lavoro e coinvolgimento per la realizzazione delle due giornate e per esser riusciti a riaccendere le sensazioni di allegria e divertimento in paese legate al carnevale. Desideriamo ringraziare tutti i ragazzi e le persone che si sono messi al servizio con responsabilità e dedizione. Grazie a tutti per la partecipazione attiva", si legge in una nota del comune amministrato dal sindaco Paolo Chessa.

A Sorso il carnevale dei bambini si festeggia anche oggi ai Giardini di via Marina. Dalle 15:30 spazio a musica, spettacoli, animazione, frittelle e zucchero filato ad accompagnare la sfilata delle mascherine.

A Castelsardo, dalle 16, è in programma la festa in maschera in piazza del Novecentenario, con musica, spettacoli e truccabimbi. Anche Nughedu San Nicolò, centro del Monte Acuto, questo pomeriggio ospiterà la sfilata dei carri allegorici.

© Riproduzione riservata