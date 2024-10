Dramma a Ploaghe, dove un uomo di 69 anni è rimasto vittima di una rovinosa caduta all’interno di un cantiere.

Per l’anziano non c’è stato niente da fare: i medici intervenuti hanno potuto solo prendere atto del decesso. Stando ai rilievi dei Carabinieri, l’uomo si trovava sopra un ponteggio e per cause da accertare ha perso l’equilibrio. Non è escluso che alla base della caduta ci sia un malore.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Ploaghe, i militari hanno sentito diverse persone.

Stando ai primi rilievi il ponteggio era stato allestito in un edificio di proprietà della vittima.

Il cantiere è stato posto sotto sequestro, procede la Procura della Repubblica di Sassari.

© Riproduzione riservata