Il corpo di un 43enne è stato ritrovato, questa mattina, nelle acque del porto di Alghero.

Il cadavere galleggiava tra il pontile e una barca da pesca, nella Banchina Millelire, con le caviglie avvolte nelle cime di ormeggio.

È stato un pescatore ad accorgersi della presenza del cadavere e ha subito avvertito la Capitaneria di Porto.

Sul posto gli uomini della Guardia Costiera e i carabinieri della Compagnia di Alghero.

Il corpo è risultato essere quello di Giuseppe Delrio, algherese senza fissa dimora, ed è stato recuperato e adagiato sul pontile coperto da un lenzuolo.

Dai primi accertamenti sembra che l'uomo possa essere caduto in mare e poi il corpo è rimasto impigliato nelle cime. Forse stava cercando ricovero per la notte in una delle imbarcazioni ormeggiate in banchina. Nello zaino aveva una provvista di viveri.

Ma per il momento tutte le ipotesi sono al vaglio degli inquirenti e non si esclude alcuna pista.

