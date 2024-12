Ordinanza di chiusura eccezionale dei cimiteri comunali di via Balai e via Ponte Pizzinnu. Le condizioni meteo estreme a causa della bufera di maestrale stanno creando grandi disagi anche nel territorio comunale di Porto Torres.

L’ufficio Ambiente e Protezione civile ha divulgato l’avviso di chiusura dei due cimiteri al fine di tutelare l’incolumità delle persone. Diversi gli interventi della Polizia locale e delle squadre dei vigili del fuoco, impegnati anche in via Balai per la rimozione di alcune porzioni di un cornicione, in parte crollate sui marciapiedi.

Alcuni alberi sul lungomare sono stati spezzati dalla forza del maestrale con raffiche a velocità di circa 65 chilometri orari.

Altre aree urbane sono state transennate a causa dei cedimenti dalla facciata, pericoli che necessitano di interventi di messa in sicurezza. Crolli anche nell’area industriale, lungo la provinciale 42 dove ha ceduto parte della copertura di amianto della Sarda Laterizi, impresa chiusa da anni, con le polveri che potrebbero facilmente disperdersi a causa del vento, una situazione di rischio ambientale presente nei diversi fabbricati industriali dismessi da tempo.

© Riproduzione riservata